Whindersson Nunes é “trolado” por brasileiro em Nova York as Youtuber

Lucas Sena, fingindo ser youtuber americano, gravou um vídeo entrevistando Whindersson e sua namorada, Luisa Sonza, em Nova Iorque.

O humorista piauiense Whindersson Nunes foi “trolado” por um brasileiro nos Estados Unidos. Lucas Sena, fingindo ser youtuber americano, gravou um vídeo entrevistando Whindersson e sua namorada, Luisa Sonza, em Nova Iorque. O vídeo foi publicado no dia 10 de fevereiro no canal do YouTube de Lucas Sena e têm mais de 58 mil visualizações e crescento cliques.

Lucas abordou o piauiense e a namorada quando eles passeavam no Times Square e, durante a gravação, ele disse: “Esse é o cara do momento direto do Brasil. O melhor, ele está em Nova Iorque com seus amigos”.

Whindersson agradeceu o elogio e questionou se o brasileiro também era youtuber. “Qual o nome do seu canal?”, perguntou Whindersson. O brasileiro respondeu e começou a fazer algumas perguntas em inglês ao humorista enquanto sua namorada tentava traduzir.

Quando Whindersson pegou o celular para pesquisar o canal de Lucas Sena, o brasileiro revelou a brincadeira. “Você nasceu no Brasil?”, perguntou o piauiense. “A gente é conterrâneo”, disse Lucas. Em seguida, Whindersson e Luísa caíram na gargalhada.

>>>>>>>>Assista o video<<<<<<<<<