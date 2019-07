“Vivi um milagre”, diz brasileiro após explosão de vulcão na Itália

Thiago Takeuti estava com um amigo, que morreu, nas explosões.

O Brasileiro que ficou ferido nas explosões do vulcão Stromboli, na Sicília, sul da Itália, é Thiago Takeuti, de 35 anos. “Vivi um milagre. Estou me perguntando por que sobrevivi”, disse Takeuti. O brasileiro estava fazendo uma excursão pelo vulcão Stromboli, por volta das 16h locais, acompanhado de um amigo, o italiano, Massimo Imbesi, de 35 anos, quando duas explosões ocorreram.

“Ouvimos uma forte explosão e começamos a correr”, relatou Takeuti, explicando que estavam na subida do vulcão. “[As explosões], em um primeiro momento, pareciam um belo espetáculo, mas, depois, começaram a cair muitas pedras. Respiramos toda aquela fumaça e Massimo começou a se sentir mal”, detalhou.

“Depois da erupção, tentamos nos proteger em uma zona onde o fogo e a lava já tinham acabado. Mas, correndo entre as pedras, caímos. [Massimo] começou a respirar cada vez mais pesado.

Tentei reanimá-lo com massagem cardíaca e respiração boca a boca, mas não tinha mais nada para fazer”, disse o brasileiro. A morte de Massimo Imbesi, originário de Milazzo, foi confirmada pelas autoridades italianas. Ele foi encontrado com um hematoma no tórax, mas as causas da morte ainda serão investigadas.

Já o brasileiro foi localizado em estado de choque e desidratado. Outras duas pessoas também ficaram feridas nas explosões do Stromboli, um dos vulcões mais ativos da Itália.