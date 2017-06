Varios Hondas tiveram suas rodas roubadas em diferentes cidades de Massachusetts

Em Stoneham um carro estacionado teve suas rodas roubadas no estacionamento do condomínio e colocaram caixa de leite debaixo do veiculo.

A polícia está relatando uma série de roubos de natureza semelhantes. Proprietários de carros em várias cidades de Massachusetts relataram as rodas sendo roubadas de seus Hondas os ladrões estão na procura das rodas dos Hondas Accords , nos últimos dias entre terça-feira, 23 de maio e quinta-feira, 25 de maio foram vários casos de roubos.

As rodas foram roubadas de três veículos estacionados em Stoneham no meio da noite e as rodas de outro carro estacionado fora de um complexo de apartamentos em Hingham.

Os ladrões deixam o carro suspenso e todos os quatro pneus com roda e tudo foram roubados de cada um dos veículos.

Uma das Honda estacionadas em Stoneham sofreu danos maiores depois que os ladrões colocaram caixas de leite debaixo do carro para segurar o veículo que não aguentou o peso e cedeu danificando o veiculo.

Qualquer pessoa com informações sobre os crimes chame o Departamento de Polícia Stoneham em 781-438-1215. Sua informação é valiosa para as investigações.

Crimes como este podem levar ate 5 anos de prisão.

Fonte: MassLive