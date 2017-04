Uma voz para a comunidade imigrante de Everett

A candidata a Vereadora de Everett Stephanie Martins realizou o evento de lançamento de sua campanha na quinta-feira dia 6 de Abril no restaurante Oliveira’s de Everett.

A campanha que se iniciou em Dezembro de 2016 segue rumo às eleições de Novembro de 2017. O evento reuniu cerca de 50 pessoas entre elas vários líderes da comunidade incluindo Marcony Almeida, Margareth Shepard, Dr. Antonio Viana, Flavia Leal, Geraldo e Heloisa Fontes, Jessica Da SIlva, Carlos Silva, Júlio Moraes entre outros. O evento também contou com a presença do grande aliado da comunidade brasileira e autor da proposta de lei Safe Communities Act Senador Jamie Eldridge. A candidatura de Stephanie recebeu o apoio oficial da Procuradora Geral Maura Healey. Entre os líderes locais estavam o Senador Sal DiDomenico e os demais vereadores de Everett que vieram demonstrar o seu apoio.

A campanha de Stephanie a favor da comunidade depende de doações e as mesmas podem ser feitas de qualquer lugar do país online ou por cheque pessoal. Diferente das eleições no Brasil as eleições municipais nos Estados Unidos não são partidárias e não recebem ajuda do governo. Entre os parceiros atuais estão os proprietários do Oliveira’s de Everett o Programa Novos Empresários da The Best Auto Body na 1260AM, Amazonia Insurance em Somerville, Attorney Walter Gleason e Studio Art Photo.

Entre as suas propostas Stephanie planeja dar vida a prefeitura da cidade abrindo as portas para todos e fazendo com que com todos se beneficiem dos programas disponíveis e financiados pela cidade. A questão residencial que também tem se tornado um tópico importante em Everett faz parte de sua plataforma juntamente com a proposta de dar uma voz aos comerciantes da cidade e proteger a população imigrante.

Para mais informações contacte: stephaniemartins@stephaniemartins.com ou acesse www.stephaniemartins.com. Siga a campanha no www.facebook.com/stephaniemartinseverett.