Feira Cientifico-Cultural reuni artistas e professores brasileiros e americanos.

Por Sara Santos

Um projeto idealizado pela Rede ABR com o apoio do Consulado Geral do Brasil em Boston trouxe para Massachusetts a Primeira Feira Cientifico-Cultural, que recebeu o titulo de Uma mostra do melhor do Brasil. O evento realizado no ultimo final de semana, 02 a 05 de novembro, aconteceu em parceria da Rede ABR com a Framingham State University, a Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE) e a Harvard University.

No primeiro dia do evento a Embaixadora Glivânia Maria de Oliveira recebeu na residência oficial, artistas e professores brasileiros. A recepção contou com a presença de representantes da impressa local, patrocinadores da Feira e alguns convidados entre eles o Senador James Eldridge.

A principio a proposta da professora Eliana Marcolino era trazer o Cine Social, com exibição de filmes brasileiros. Mas a partir de uma conversa com Ilma Paixão, responsável pela Rede ABR, o projeto ganhou novas linhas de extensão, abrindo a possibilidade de trazer outras atividades culturais para a comunidade brasileira de Massachusetts. O projeto ganhou outros parceiros além da UNIVALE e a Rede ABR, foi abraçado pelo consulado brasileiro de Boston e conseguiu o patrocínio de várias empresas.

Professores e artistas brasileiros se empenharam em trazer o seu conhecimento para compartilhar com a comunidade. Representando o estado do Rio Grande do Sul o artista Angelino Rogério, que trabalha com a música regional gaúcha, folclore e a arte indígena trouxe suas experiências para compartilhar com brasileiros e americanos da região de Massachusetts.

O encontro foi também uma oportunidade para a geração de brasileiros que vieram para os EUA ainda crianças interagir e conhecer um pouco mais da cultura brasileira. “ Precisamos criar oportunidades para que mudanças significativas aconteçam em nossa comunidade”, disse Fabiana Menezes representante do Radius Financial Group, uma das empresas que patrocinou o evento.

O evento teve debates que analisaram a atual conjectura do Brasil e a relação dos efeitos que influenciam na vida dos brasileiros. Além de workshop com professores das universidades envolvidas no projeto e a apresentação da performance dos artistas brasileiros. “O Consulado Geral do Brasil em Boston apoia as iniciativas que valorizam a cultura brasileira”, informou a embaixadora Glivânia de Oliveira.