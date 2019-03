Um homem vira notícia no mundo inteiro depois de usar uma BMW nova como ‘caixão’.

Enterro na cidade de Ilhiala repercutiu nas redes sociais e virou uma das notícias bizarras, após um carro ser usado como “caixão”. Enquanto algumas pessoas ganham dinheiro e fazem proveito dele durante a vida, outras preferem ostentar o que ganharam só após a morte. Em junho, um homem virou notícia no mundo inteiro depois de usar uma BMW nova como ‘caixão’ no enterro do pai na cidade de Ilhiala, no estado de Anambra, no sul da Nigéria.

A atitude foi tomada para cumprir uma promessa feita que o nigeriano, identificado apenas como Azubuike, fez idoso. Segundo o site nigeriano Naji, o filho teria prometido ao pai que “um dia, ele teria um carro novo” e essa seria uma “última homenagem”.

As imagens do enterro viralizaram nas redes sociais e chocaram aqueles que não entenderam a decisão de enterrar o falecido dentro de um carro que vale cerca de R$ 400 mil.

Além dos internautas, muitos moradores locais se revoltaram com Azubuike, alegando que ao invés de gastar tanto dinheiro com o pai, o nigeriano poderia ter usado a mesma quantia para ajudar pessoas que moram no país africano e que não tem necessidades básicas.