Um é pouco, dois é bom e dez é melhor ainda

No primeiro ‘Planeta Brasil’ de 2018, a brasileira Clodyne Seidel fala sobre a opção de educar os dez filhos em casa.

Michelle, Cristian, Rebeca, Nicolas, Rachel, John Luis, Scheila, Gênesis, Olívia e Isaías têm idades diversas, desde o recém-nascido de duas semanas até 15 anos. Tirando o bebê, todos estudam em casa sob o comando da mãe: a brasileira Clodyne Seidel.

No ‘Planeta Brasil’ deste sábado, dia 3, a apresentadora Fernanda Pontes acompanha a rotina da família Seidel que, apesar de intensa, é organizada e produtiva. A opção de Clodyne para educar os filhos é uma prática regulamentada pelo governo americano, o home schooling, ou educação domiciliar, e é uma alternativa ao ensino tradicional. O dia a dia de aprendizado das crianças é mostrado na reportagem. No ponto de vista da mãe, o método traz mais liberdade de escolha para o desenvolvimento de cada um, de acordo com interesses pessoais, além das matérias obrigatórias. Fernanda Pontes também conversa sobre o tema com a professora Meire Damasseno, que explica a prática da educação domiciliar no país.

Já em San Diego, na Califórnia, o apresentador Erik Marmo se arrisca nas alturas em um salto de paraquedas com Luca Ferreira. Há oito anos nos Estados Unidos, o instrutor carioca declara a paixão pelo esporte que virou profissão. Depois de três anos passando por diferentes setores do clube de saltos da cidade, Luca conquistou o cargo de instrutor. Na função atual, ele faz uma média de dez saltos por dia. Como conta o paraquedista, o próximo objetivo é o de se especializar em saltos com acrobacia.

Ainda no programa, Erik mostra como é possível formar uma banda com diversos instrumentos e apenas um músico. Em Los Angeles, o apresentador conhece o projeto solo do músico mineiro Alberto Menezes, intitulado “A Banda de um Homem Só”, em que toca e mixa todos os instrumentos, criando vídeos e músicas únicas.

O ‘Planeta Brasil’ vai ao ar no canal internacional da Globo neste sábado, 3 de fevereiro, logo após a novela ‘Tempo de Amar’; com reprise no domingo, dia 4, depois da ‘Escolinha do Professor Raimundo’; e novamente na quarta-feira, dia 7, após o ‘Encontro com Fátima Bernardes’.

Crédito: Globo/ Divulgação