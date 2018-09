Tubarão-branco é encontrado morto com corpo avermelhado em Massachusetts

O animal tinha três pesos de chumbo em seu interior e autoridades acreditam que pode ter causado a morte com contaminação metal pesado.

Um tubarão-branco macho de 2,7 metros de comprimento foi encontrado morto em Pamet River, Massachusetts, nos Estados Unidos. O caso foi divulgado pelo departamento de Polícia Ambiental de Massachusetts através de seu perfil no Twitter.

Ambientalistas da Atlantic White Shark Conservancy, uma organização de proteção e estudo da espécie, questionaram a coloração avermelhada no corpo.

Para identificar o motivo da vermelhidão cientistas fizeram uma autópsia no animal, foram encontrados três pesos de chumbo dentro do tubarão.

Ainda não sabe a causa da morte, de acordo com a Atlantic White Shark Conservancy isso só poderá ser afirmado após as análises das amostras coletadas. Uma agente da Polícia Ambiental de Massachusetts respondeu a um relato sobre um tubarão-branco achado na costa de Truro. O tubarão está morto. Será realizada uma necroscopia para determinar a causa de morte do tubarão.