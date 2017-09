Trigêmeas são tão idênticas que moram, se exercitam, comem e trabalham juntas

As três só não contaram como fazem para namorar. Será que elas só se apaixonam por trigêmeos idênticos.

Para as irmãs irlandesas Laura, Nicola e Alison Crimmins, de 29 anos, não basta ser trigêmeas. As três modelos têm de fazer tudo rigorosamente igual.

As três fazem academia, cortam o cabelo, comem e trabalham juntas. O nível de afinidade é tamanho que até a comida que as irmãs consomem é igual.

“De manhã nós corremos juntas e depois comemos mingau de aveia de café da manhã. No almoço, vamos ao mesmo restaurante e pedimos uma salada. E, no jantar, comemos frango grelhado com uma batata”, afirmou Alison em entrevista ao News Dog Media. Mesmo quando saem da dieta de modelo, elas comem a mesma coisa. No caso, pizza. Até os tratamentos de beleza que as três fazem são iguais.

“Nós usamos sempre os mesmos produtos de beleza e fazemos tratamentos juntas. Também marcamos a mesma cabeleireira ao mesmo tempo para sempre estarmos iguais”, contou Nicola.

Nos raros momentos em que não estão juntas, as irmãs Crimmins conversam pelo WhatsApp. Como são fisicamente iguais, as trigêmeas também costumam conseguir trabalhos juntas, o que não é um problema para elas.

“Eu amo trabalhar com minhas irmãs. Me sinto grata que estamos sempre juntas”, disse Nicola.

