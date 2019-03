Tite se despede da mãe em Caxias do Sul: “É um momento difícil”

Dona Ivone Bachi, mãe do treinador da Seleção, morreu neste sábado, aos 83 anos.

A mãe do técnico Tite foi sepultada no final da tarde deste domingo em uma cerimônia reservada a amigos e familiares no Cemitério Parque, em Caxias do Sul. Dona Ivone Bachi morreu neste sábado, aos 83 anos, da causas naturais, na casa onde morava.

O técnico da Seleção chegou à cidade no início da noite de sábado para acompanhar o velório ao lado dos irmãos, Beatriz e Miro, e outros familiares. Durante o velório, realizado no Memorial São José, Tite falou com o repórter Renan Silveira, do jornal Pioneiro, sobre a morte da mãe. É um momento difícil. Ficamos a madrugada aqui reunidos por nossa mãe. Vou ficar mais uns dois dias aqui para resolver as coisas e ficar mais tempo em família – resumiu Tite.

O treinador estava em Porto Alegre quando foi surpreendido pela notícia da morte da mãe. Tite passou a manhã de sexta-feira na casa de dona Ivone e almoçou com ela. Dona Ivone sempre foi uma incentivadora do filho, com quem dividia a fé nas orações. Durante a Copa do Mundo de 2018, inclusive, acompanhava as partidas com a camisa da Seleção no colo. Em diversas entrevistas, Tite não cansava de demonstrar o orgulho que tinha da mãe e dizia que o sucesso que alcançou era resultado da educação que recebeu: Eu só cheguei até aqui porque eu tive uma grande mãe, um grande pai e um grande irmão. Ainda no sábado e neste domingo, diversas homenagens à dona Ivone foram realizadas em jogos de futebol pelo país, com o respeito de um minuto de silêncio.

A CBF decretou luto de três dias pela morte da mãe do treinador e mandou uma mensagem em solidariedade ao técnico. Era no colo da mãe, no interior do Rio Grande do Sul, que o treinador buscava recuperar as energias. O comandante foi campeão do mundo pelo Corinthians em 2012, no Japão. No retorno ao Brasil, comemorou o título com dona Ivone.

-Ele merece tudo isso – disse a senhora, na época, sem conter a emoção. Me sinto fortalecido a cada vez que ouço a voz dela – se derreteu o treinador. Por meio das redes sociais, o Corinthians lamentou o falecimento. Desejou “força” ao treinador, familiares e amigos. Com Tite, o neto, Matheus Bachi, e toda família, compartilhamos o carinho e a solidariedade dos amigos da CBF, na certeza de que o amor e os bons momentos são eternos – diz trecho do texto.