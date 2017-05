Tiago Iorc vai se apresentar no sábado, 8 de julho, no Hard Rock, em Boston

Tiago Iorc aumentou cachê quatro vezes nos últimos meses e fatura R$ 70 mil reais por apresentação.

Parece que a crise na economia não atingiu alguns cantores brasileiros como o cantor Tiago Iorc . Segundo o jornalista Leo Dias no programa “Fofocando” diz que o músico, que voltou a afastar rumores de namoro com Tatá Werneck, aumentou seu cachê quatro vezes nos últimos meses e estaria recebendo em torno de R$ 70 mil por cada apresentação.

O cantor e compositor com seu talento e carisma, ele já conquistou milhares de fãs no Brasil e virou fenômeno nas redes sociais. Seu último CD “Troco Likes” teve duas indicações ao Latin Grammy em 2016, para Melhor Álbum e Melhor Canção com “Amei Te Ver”. O clipe dessa música tem participação especial da atriz Bruna Marquezine e virou sensação na internet.

Tiago passou a infância na Inglaterra e Estados Unidos, antes de voltar para Curitiba. Ele fala inglês fluentemente sem sotaque e gravou seus primeiros CDs nesse idioma. Suas canções começaram a fazer sucesso na Ásia e Europa e entraram na trilha sonora de Malhação e novelas da Globo.

“Troco Likes” (Som Livre 2015) foi o trabalho em português que fez de Tiago Iorc um fenômeno no Brasil, com milhões de seguidores e visualizações na internet.

Músicas como “Coisa Linda”, “Alexandria” e “Amei te Ver” mostraram a maturidade e talento de Tiago como compositor. Agora, ele está em turnê divulgando o DVD “Troco Likes Ao Vivo”, que teve direção do próprio artista e foi filmado com apenas uma câmera. Além de Miami Beach, Tiago fará shows também em Boston, Nova York e Orlando.

Boston / Hard Rocck Cafe

22-24 Clinton Street

Door: 7pm – Show: 8pm

Tickets: MPB4U.com

New York / Highliner Ballroom

431 W 16th St, New York, NY 10011

Tickets: MPB4U.com