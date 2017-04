Tiago Iorc aproveita tarde de sol para surfar no Rio de Janeiro

O cantor e compositor fará show em Boston deve apresentar canções como “Amei Te Ver”, “Me Espera”, “Coisa Linda” e “Chega Pra Cá”,

que estão no CD “Troco Likes” e tem repertório 100% autoral.

Troco Likes Ao Vivo é o primeiro álbum ao vivo e DVD de Tiago Iorc, gravado em abril de 2016 no Teatro Estação Gasômetro em Belém, no Pará, e lançado em setembro de 2016 no formato digital. O álbum recebeu um disco de platina no Brasil.

Tiago Iorc aproveitou a tarde ensolarada desta terça-feira, 4, para cair no mar da Praia da Macumba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele foi fotografado com uma prancha de surfe debaixo do braço, vestindo um macacão especial.

Depois de mostrar suas habilidades na água, o gato trocou de roupa na rua, ficando de sunga, coberto apenas por uma toalha. Os cabelos longos de Tiago também chamaram atenção. Eles, inclusive, já foram tema de discussão nas redes sociais.

Fãs lotaram o Instagram do cantor com elogios. “Meu coração não aguenta”, escreveu uma. “Olha esse físico”, comentou outra. “Lindo demais”, elogiou mais uma.Também nas redes sociais, Tiago Iorc já falou sobre o desejo de aprender o esporte: “Minha resolução para este ano é, dentre outras coisas, aprender a surfar. Digo ‘dentre outras coisas’ porque só de me tirar do sedentarismo crônico certamente já embalarei outras façanhas, como acordar disposto, por exemplo”.