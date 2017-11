Tax Advisor inaugura escritório de contabilidade em Framingham

“O profissional contábil deve ser completo: excelente com números, mas também um mestre em relacionamento com os clientes”.

No Sábado (25) aconteceu a inauguração do escritório de contabilidade Tax Advisor em Framingham, MA. A Tax Advisor é o mais novo escritório de contabilidade em Framingham, com um ambiente moderno e convidativo.

Com vários anos de experiência em contabilidade, Thiago Dias, que também é economista, teólogo, e mestre em administração, aposta em um conceito inovador e eficaz. O grande diferencial do escritório é possuir profissionais que buscam excelência tanto na área contábil quanto no atendimento. “Acredito que o profissional contábil deve ser completo: deve ser excelente com números, mas deve ser um mestre em relacionamento com os clientes”, afirma Thiago.

A Tax Advisor existe para tornar a contabilidade e questões tributárias mais simples e acessíveis a toda a comunidade. Confiança, eficiência, e um atendimento encantador é a filosofia da empresa, que oferece serviços de declaração de imposto de renda, abertura de empresas, bookkeeping, folha de pagamentos, auditoria, aplicação para ITIN e serviços consulares.

O evento de inauguração contou com a participação de liderança local, empresários, e clientes, que prestigiaram a abertura de mais um negócio de sucesso na comunidade. Agora, a Tax Advisor se prepara para atender indivíduos e empresários durante a temporada de imposto de renda, que inicia a partir de 15 de Janeiro. Para os leitores que precisam de serviços contábeis ou declaração de imposto, vale a pena conferir a Tax Advisor.

Saiba Mais: Tax Advisor está localizada no centro de Framingham, 173 Concord St. Framingham, MA 01702 (entre o Sofa Café e a Padaria Brasil Bakery) +1 (508) 834-7085