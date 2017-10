Somerville revela a proposta para a segunda sede da chamada de ‘Amazon On The T ’

A proposta de Somerville para uma segunda sede da Amazon, que utilizaria o espaço ao longo das linhas laranja ou verde.

Somerville jogou o chapéu no ringue esta semana para o a segunda sede Amazon HQ2, a segunda sede planejada do gigante do comércio eletrônico, que deverá trazer dezenas de milhares de empregos e bilhões de investimentos para onde for instalado. Previsivelmente, isso enviou comunidades em todo o país a um frenesi Massachusetts sozinho enviou duas dúzias de propostas separadas para a empresa quinta-feira.

A proposta de Somerville, denominada “Amazon on the T”, sugere o uso de sites em até cinco comunidades interligadas pela Orange Line ou Green Line para combinar os 8 milhões de pés quadrados de espaço da Amazon.



A proposta da cidade promove as maiores oportunidades educacionais, culturais e econômicas da grande Boston, citando sua amplitude de universidades, mão-de-obra diversificada, artes e cultura, sistema de trânsito e disponibilidade de sites de uso misto. Também convida a Amazon a se associar para criar um “novo padrão para a cidadania corporativa”.

“Nossas cidades têm visões de longo alcance para o nosso futuro. Em Somerville, por um lado, buscamos obstinadamente os ambiciosos objetivos estabelecidos por nossa comunidade em nosso plano abrangente de 20 anos SomerVision”, escreve o prefeito de Somerville, Joseph Curtatone, em sua carta introdutória.

“Ele se esforça para nos trazer os empregos, habitação a preços acessíveis, trânsito, espaço aberto, serviços da cidade, administração ambiental, educação de qualidade e outros objetivos que manterão nossa comunidade e nossos diversos residentes aqui e prosperando. Nós convidamos o Amazon não apenas a configurar Compre aqui, mas torne-se um parceiro comunitário e regional comprometido com o avanço desses objetivos com determinação e criatividade “.

“Amazon on the T” descreve dois possíveis planos de construção. “Amazon on the Orange Line” incluiria sites de construção na Praça Assembly, North Point e North Station, com a Praça Sullivan destinada a uma possível expansão, combinando 8,3 milhões de pés quadrados de espaço. “Amazon on the Green Line” seria construído na Union Square e Boynton Yards, North Point e North Station, no valor de 8 milhões de metros quadrados.