Somerville entre os finalistas da Amazon HQ

Entre 238 candidatos a cidade de Somerville está entre a lista dos 20 finalistas para o HQ2 da gigante Amazon.

A candidatura de Somerville para a nova sede da Amazon, de US $ 5 bilhões, está na lista curta da maior companhia de varejo online do mundo, disse um porta-voz da empresa ao Boston Herald. A grande Boston foi nomeada uma das 20 finalistas para o projeto a empresa disse que vai considerar propostas de Somerville e Boston.

A Amazon reduziu 238 candidatos para o HQ2 para 20 finalistas, uma lista que inclui outros canditados pesados como Nova York e Los Angeles, bem como Montgomery County, Md. A grande Boston foi o único local na Nova Inglaterra que o chegou entre na lista dos 20 finalistas.

Massachusetts ofereceu 26 propostas para a Amazon e Somerville, que se concentra em sites interconectados ao longo da Orange ou Green Lines, chamou a atenção da empresa.

“Estamos muito encorajados”, disse o diretor de Desenvolvimento Econômico de Somerville, Tom Galligani. “Eu acho que temos uma ótima história a contar em Somerville e nas comunidades da nossa região”.

Galligani disse que a proposta de Somerville era uma solução prática para a ausência de um único site de 10 milhões de pés quadrados na região. Os planejadores identificaram sites em Somerville, Cambridge, Boston, Medford, Chelsea e Everett, que poderiam ser encadeados pelo trânsito público, reduzindo o tráfego de veículos enquanto mantinha a acessibilidade.

Autoridades de Somerville irão falar sobre a Amazon na próxima semana sobre a comunidade e os sites propostos, de acordo com Galligani.

“Ainda há muito trabalho a ser feito e para que eles possam nos conhecer e para que possamos conhecê-los”, disse ele. “Estamos encorajados a continuar essa exploração mútua nos próximos dois meses”.

Boston tem sido considerada um favorito por muitos. Um estudo do The Wall Street Journal teve Boston como o melhor ajuste para o comércio e o gigante de tecnologia. Um estudo conduzido por dados da Bloomberg também tinha o topo as consideradas grande Boston.

“Massachusetts apresentou uma proposta abrangente que mostrou a economia de inovação global da Commonwealth, força de trabalho de classe mundial e liderando instituições de ensino superior em todo o estado”, disse um porta-voz do gabinete do governador Charlie Baker em um comunicado. “A administração de Baker está animada para continuar trabalhando com as cidades de Boston e Somerville para expandir oportunidades econômicas para o povo de Massachusetts”.