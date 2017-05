Somerville comemora seu festival anual da música com dezenas de bandas

O festival já acontece por sete anos consecutivos e vem crescendo ano a ano.

Primavera é aquela época em que as flores e arvores se lançam na moda, em Somerville é a época dos músicos locais assumirem as varandas e lançar seus talentos. Organizado pelo Somerville Arts Council, o PorchFest permite que músicos e bandas façam sets em um local público subutilizado: A varanda! Os PorchFests como são chamado ofereceram de tudo, desde rock espacial americano até o gospel.

Mesmo com um pouco de chuva as atrações é o público marcaram presença na tradição mais orgulhosa da cidade: PorchFest!

O festival anual apresenta dezenas de bandas de todos os estilos em torno da cidade. Qualquer pátio ou qualquer barulho pode qualificar-se como um show, e bandas tocaram quase de tudo do punk americano ao rock indie.

O festival já acontece por sete anos consecutivos e vem crescendo ano a ano, os moradores locais apoiam o festival junto com a entidade Somerville Arts Council que organiza o evento Porchfest.

O tempo encoberto não parecia dissuadir as multidões, que estavam nas calçadas e ruas para assistir as apresentações dos mais variados tipos de gêneros.

O evento tem sido um sucesso contínuo em Somerville. Nancy Goodman em parceria com o “ Somerville Arts Council” deu inicio no festival em 2011. Goodman inspirou em fazer o evento depois de assistiu a um evento semelhante em Nova York.