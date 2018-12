Solteira, Aline Riscado curte dia de praia e mostra boa forma

A atriz participou dos filmes no cinema “Vai que Cola” e “Os Farofeiros”.

No último sábado (17), Aline Riscadoi aproveitou que o dia ficou ensolarado no Rio de Janeiro e partiu para a praia na Barra da Tijuca para renovar o bronzeado ao lado de algumas amigas.Usando um biquíni azul e mostrando sua ótima forma, ela teve a ajuda de uma das companheiras para fazer algumas fotos.

Vale lembrar que Aline Riscado está solteira há um mês, quando anunciou o fim do namoro de dois anos com o ator Felipe Roque.

O namoro de Aline Riscado e Felipe Roque chegou ao fim. Os dois estavam juntos desde abril de 2016. De acordo com a assessoria de Aline, eles terminaram “de forma amigável e não devem comentar sobre o assunto”, pois são discretos com a vida pessoal. Se na vida pessoal, a coisa não está tão boa, na profissional está as mil maravilhas.

No início de 2018, os dois contracenaram na comédia O Jogo do Amor, que conta a história de Sofia, uma jovem cansada de homens iguais, e Tiago, que nunca foi bom na arte de se relacionar.

Aline ainda fez sua estreia no cinema no filme Os Farofeiros.Enquanto isso, Felipe Roque está no ar em Jesus, da Record TV, onde interpreta Caius.