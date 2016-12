Sobrevivente da Chapecoense, Alan Ruschel retorna a cidade onde nasceu após ter alta

“Follmann insistiu para eu sentar com ele. Aí, eu saí lá de trás e fui sentar junto dele e fomos salvos da trajédia”

Sobrevivente da Chapecoense, Alan Ruschel retorna ao RS após ter alta. Jogador se emocionou durante coletiva e espera voltar a jogar em 6 meses. Atleta, natural de Nova Hartz, foi o primeiro sobrevivente brasileiro a ter alta. Alan deve chegou na no sábado (17) ao Rio Grande do Sul.

Ele vai para Nova Hartz, cidade onde nasceu, a cerca de 80 quilômetros de distância de Porto Alegre. Durante seu período de recuperação na Colômbia, o município se uniu na torcida pela melhora do atleta. Ele foi o primeiro dos quatro brasileiros sobreviventes da tragédia a receber alta do hospital, na sexta-feira (16). No sábado, ainda em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, ele se emocionou ao lembrar que trocou de lugar no avião antes do acidente.

“Eu estava sentado um pouco mais para trás e o Cadu [segurança] pediu para eu sentar um pouco mais para frente para deixar os jornalistas sentados no fundo. Eu lembro que, na hora, não quis sair. Aí, eu vi o Follmann, goleiro da Chapecoense que também sobreviveu .

Ele insistiu para eu sentar com ele. Aí, eu saí lá de trás e fui sentar junto com o Follmann”, contou. O atleta planeja voltar a jogar futebol em seis meses. “Calculei três meses para calcificar. Já passou um, ou quase, 20 dias. Mais um três meses para recuperar a massa, que estou só na capa do grilo agora. Recuperar a massa e depois voltar a jogar”, projetou.