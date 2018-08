Show imperdível com Seu Jorge em Boston dia 20 de Agosto no City Winery

O cantor / compositor / ator brasileiro Seu Jorge chega ao City Winery Boston para dois shows no dia 20 de agosto!

As portas do primeiro show abrem às 17:00, com o show começando às 19:00. As portas do segundo show abrem às 21h30, com o show começando às 22h.

Seu Jorge atuou em The Life Aquatic, de Wes Anderson, com Steve Zissou e forneceu a maior parte da trilha sonora do filme sob a forma de covers de David Bowie em português. Ele se define como um cantor e compositor popular, que gosta de muitos gêneros musicais, mas cuja base é o samba.

Conhecido no Brasil e internacionalmente aclamado cantor, compositor e ator, Seu Jorge se tornou uma estrela internacional depois da atuação de seu personagem como “Mané Galinha” que foi indicado ao Oscar pelo seu trabalho no filme Cidade de Deus. De família humilde Seu Jorge teve uma infância dura, cresceu no bairro Gogó da Ema, em Belford Roxo no Rio de Janeiro, aprendeu sozinho a tocar violão e vários outros instrumentos, Jorge é um talento singular de rara qualidade. Sua voz de barítono rouco é imediatamente reconhecível, mas ainda assim suficientemente flexível para samba, reggae, pop, influências eletrônicas e outros ritmos que encontram o seu caminho em sua música.

Após o sucesso do CD Músicas para Churrasco Vol 1, lançado em 2011, Seu Jorge volta com tudo para a continuação da festa com o novo projeto Músicas para Churrasco Vol 2. O repertório conta com 10 músicas inéditas, incluindo “Motoboy” que já é um sucesso em todas as rádios do Brasil. A capa do projeto é uma concepção visual do artista plástico Vik Muniz.

Ao longo do caminho também houve inúmeras colaborações com alguns dos melhores músicos da atualidade, incluindo Beck, Talib Kweli, Jack Johnson, Damien Rice e Thievery Corporation, bem como os brasileiros Sergio Mendes, Bebel Gilberto, Marisa Monte, Badi Assad e Ana Carolina, com quem gravou um álbum ao vivo em 2005. Ele também trabalhou com os membros da lendária Nação Zumbi em um projeto chamado Almaz, que foi lançado como o álbum de Seu Jorge e Almaz em 2010.

CITY WINERY – 80 BEVERLY STREET, BOSTON, MA, 02114

Tickets Online: Clique Aqui