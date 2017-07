Seu Jorge faz show dia 24 de Setembro no Boston Symphony Hall

Seu Jorge canta um Tributo para David Bowie com a trilha sonora do filme ‘The Life Aquatic’

Cantor e compositor Seu Jorge usou seu talento formidável e inegável charme com grande efeito na comédia marítima do diretor Wes Anderson do filme ‘The Life Aquatic.

Seu Jorge possui uma voz única que exala o mesmo conforto de nomes da música brasileira como Milton Nascimento e Caetano Veloso. Com sua quente e solta maneira de tocar o violão coincide com o timbre, resultando num lote de notas musicais que retêm a moldagem original dos clássicos de David Bowie, enquanto está a injetar o seu estilo único.

O Filme – Enquanto a própria ideia cheira kitsch, o produto final é surpreendentemente comovente e agradável. Mesmo o Thin White Duke se parece tirada com a ideia, como ele mesmo diz no forro do Aquatic observa que “Se Seu Jorge não gravou minhas músicas acusticamente em Português, “Eu nunca tinha ouvido falar deste novo nível de beleza musical que ele tem na sua alma” diz Wes Anderson.

The Life Aquatic with Steve Zissou é um filme americano de 2004 comédia-drama dirigido, co-escrito e co-produzido por Wes Anderson. É o quarta longa-metragem de Anderson e foi lançado nos Estados Unidos em 25 de dezembro de 2004. Foi escrito por Anderson e Noah Baumbach e foi filmado e em torno de Nápoles, Ponza, ea Riviera italiana. As estrelas de cinema Bill Murray como o Zissou homônimo, oceanógrafo excêntrico que estabelece para se vingar sobre o “tubarão jaguar” que comeu seu parceiro Esteban. Zissou é ao mesmo tempo uma paródia e uma homenagem ao pioneiro do mergulho francês Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), a quem o filme é dedicado. Cate Blanchett, Willem Dafoe, Michael Gambon, Jeff Goldblum, Anjelica Huston, Owen Wilson, Seu Jorge, e Bud Cort também são destaque no filme.

O Evento – Será realizado pela produtora Owl Master Booking dos produtores Nicolas Boskis e sebastian Fernandez que em 2016 trabalharam junto com a cidade de Boston para homenagear o músico aclamado internacionalmente, cantor e compositor e ator, Seu Jorge. Mais uma vez o desempenho foi realizado em Boston’s Berklee Performance Center em 12 de fevereiro de 2016 para comemorar Seu Jorge e sua contribuição para a música. O prefeito da cidade de Boston (Martin J. Walsh) declarou 12 de fevereiro de 2016 como “Seu Jorge Day” na cidade de Boston, preenchendo uma proclamação. A proclamação foi anunciada publicamente no concerto. Owl Master Booking é reconhecida entre as melhores empresas para show e eventos junto à costa leste dos Estados Unidos depois de produzir eventos de grande sucesso e dando prêmios importantes para seus artistas. A empresa recebe elogios da mídia em artigos publicados pelo Boston Globe, Billboard, A Semana Newspaper, El Planeta, El Mundo, Rolling Stone, e outros renomados veículos de comunicação.

