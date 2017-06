Sann Rodrigues conta a sua trajetória de vida no livro “Sonhador Indomável”

A história de superação e sucesso de um dos maiores vendedores do Marketing Multinível.

Da: Redação

É uma observação comum podemos admitir que nos altos e baixos da vida sempre admiramos aqueles que conseguem sair do nada e chegar ao sucesso.

Do outro lado temos a tendência de odiar aqueles que já nascem em berço de ouro e não sabem das dificuldades dos homens comuns que vivem equilibrando o orçamento para pagar as necessidades básicas como habitação, alimentação e transporte.

Durante um período varias pessoas sonharam em atingir a sua independência financeira e apostaram na companhia TelexFree, muitos ganharam e outros perderam , enfim uma aposta traumática para a maioria. Conhecido como o guru do Multi Level Marketing (MLM) Sann Rodrigues viveu os dois lados, foi amado por uns e odiado por outros. Nesta semana está sendo lançado em vários países o livro que conta a história de Sann Rodrigues que após ser massacrado por seu envolvimento com a TeleFree, apresenta sua versão de toda a história.

Revelando desde os primeiros traços de visão de vendas e empreendedorismo na infância, passando por superação de tragédias familiares e problemas com vício, o grande encontro que mudou sua vida, a chegada do amor e por fim os bastidores do midiático problema com a TelexFree.

O livro prende o leitor a cada capítulo, com humor, suspense e drama, a história de superação inspira motivação baseado em ricos detalhes de sua trajetória do inferno ao idealizado sonho de sucesso pessoal e profissional. Para muitos a história da TelexFree sem dúvida é uma obra hollywoodiana digna de virar um livro ou talvez um filme com personagens que contam ao seu modo, o sucesso ou tragédia. Com lançamento exclusivo pela gigante Amazon.com e Amazon Brasil, já chega em dois idiomas: Português, Espanhol e na versão impressa e também na versão eletronica e-reader (Kindle).

Sobre o Autor: Sann Rodrigues nasceu em Rio Branco, no Acre, teve uma vida de superação e se tornou um dos mais conhecidos palestrantes e vendedores do mundo, especialmente no multinível, onde alcançou milhares de afiliados em dezenas de países. Empreendedor, jornalista, apresentador de televisão, radialista, publicitário e, agora, escritor. Sann estudou processamento de dados e administração de empresas com ênfase em marketing. Leia o livro “Sann Rodrigues sonhador indomável”.