Salão e Spa comemora os seus 5 anos, com uma festa de grande estilo e beleza em Lowell

Organizado pela empresa Giubert Decor com decoração moderna e serviço impecável. Studio Lá Piu Bella propõe um novo olhar sobre novas técnicas.

Studio La Piu Bella, situado a 5 anos em Lowell Massachusetts, aprimora constantemente suas técnicas e teorias, priorizando sempre os clientes, a fim de manter como referência e vanguarda para o setor de beleza. O salão propõe um novo olhar sobre novas técnicas, assim buscando sempre a perfeição através dos seus traços e cores. O salão conta com um ambiente elegante, aconchegante e descontraído. Oferece ainda produtos, serviços e profissionais da mais alta qualidade.

Studio La Piu Bella, é um nome de origem italiana, em homenagem ao avô Antônio Targa da empresária Andreia Targa, que nos fala um pouco sobre a sua trajetória de luta, sucesso e reconhecimento no mercado americano. Andreia Targa, 40 anos, nasceu e foi criada na cidade de Faxinal, Paraná.

Andreia desde pequena foi uma criança super ativa e adorava participar de todos os eventos da sua cidade. Naquela época ela se destacava entre as amigas, por sua garra e ousadia. O mundo era pequeno para os seus sonhos. E um dos seus sonhos de criança era ser uma pessoa conhecida e famosa quando crescesse. E assim foi a sua trajetória de vida.

Andreia diz que: “Eu continuo com a minha essência e valores infantis de “ser famosa,” mas atualmente a fama para mim, tem a mesma conotação de ser “importante e valorizada,” porque eu sinto isto na minha vida.

Hoje eu sou uma profissional conhecida e reconhecida no mercado, e isto me gratifica muito como mulher.” Aos 21 anos, Andreia começou a se especializar como Cabeleireira e depois de dois anos e meio, por causa do seu talento e conhecimentos na área da beleza feminina, ela já era uma professora e profissional respeitável em sua cidade. No ano de 2006, ela decidiu morar nos Estados Unidos, já que alguns familiares já viviam por aqui, quando ela chegou em Massachusetts, ela já tinha alguns clientes marcados e assim ela começou trabalhando como cabeleireira, já no primeiro dia de América. Como todo o começo de vida num país diferente é difícil, Andreia atendia em casa naquela época. Depois de 4 anos trabalhando em casa, Andreia quis alavancar a sua carreira e para isto, ela tratou de tirar sua licença de Cosmetologia, e a partir deste momento, o seu sucesso profissional começou a ficar em evidência.

Com a licença para poder trabalhar, ela resolveu alugar uma cadeira em um salão e logo depois ela resolveu montar o seu próprio negócio. Em seus momentos de transição e mudança, uma pessoa que a fez acreditar nos seus sonhos foi sua grande amiga e cliente a Rachel Adame. Andreia ressalta: “Rachael me mostrou que os meus sonhos poderiam virar realidade, e assim eu fiz acontecer, hoje eu tenho o meu salão de beleza próprio, e juntamente estão os meus amigos e parceiros de lutas e conquistas que trabalham comigo todos os dias. Agradeço ao meu filho Hélio, e é claro, ao meu marido Deivid, que além de marido, ele é meu companheiro, confidente e amigo de todas as horas, com ele eu divido os meus projetos, sonhos e conquistas.”

Há 5 anos o Lá Piu Bella vem conquistando cada vez mais novos clientes fiéis, e para comemorar o sucesso do Salão e a realização de seus mais caros sonhos, Andreia fez uma linda festa no dia 12/01 no salão Português em Lowell, com a presença de amigos, familiares e funcionários. Confira as fotos desta festa linda!

1527 Middlesex St, Lowell, MA 01851

(978) 677-7671