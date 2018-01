Restaurante brasileiro conquista público com gastronomia única e original

Quando a comida é de excelente qualidade e o serviço de primeira sem dúvida é casa cheia.

Em somente 4 meses de funcionamento o restaurante brasileiro King Bibis localizado na cidade de Watertown, MA vem ganhando popularidade sob comando do Chef paulistano Julio Cesar com 16 anos de experiência no setor de alimentação e serviços.

Durante muitos anos Julio trabalhou como chef de cozinha do Hotel Hilton e Transamérica em São Paulo e após ter rede de restaurante no Brasil resolveu iniciar uma vida nova nos Estados Unidos.

Criador da marca King Bibis, Julio Cesar mostra satisfeito com o resultado e acrescenta que faz o que gosta.

Administrar um restaurante exige muita dedicação na escolha dos vegetais, seleção das carnes e na preparação porém tudo é feito ou supervisionado detalhadamente pelo chef Julio Cesar. O restaurante oferece rodízio de pizzas, moquecas, bufê self-services com pratos típicos de varias regiões do Brasil, picanhas na chapa, esfiras, pastas, sanduiches, salgados e sobremesas deliciosas.

Outra especialidade do chef Julio são as festas, com um cardápio especial para festas e eventos, preços acessíveis e sugestões que ajudam a realizar sua festa de maneira elegante sem ter custos altos. “A proposta é oferecer deliciosos pratos com sabores bem brasileiros e a preços acessíveis” acrescenta Julio.

O ambiente e decoração do restaurante simboliza bem reunião entre familiares, confraternização com amigos e pessoas queridas. Tudo tem uma conotação positiva e o chef Julio Cesar conversa com seus clientes no convívio de trocas de ideias e experiências buscando conhecer cada vez mais a sua clientela que ele chama de amigos. “A casa lotada está sendo um sonho melhor do que eu esperava”, finaliza Julio.

Saiba Mais: King Bibis funciona todos os dias para almoço e jantar, faz entrega e catering. 45 Lexington Street – Watertown, MA 617-744-0086 mais informações visite o site

kingbibis.com