Referências do ramo imobiliário, Maria e Gesi são homenageadas

As irmãs receberam convidados em coquetel realizado pela revista Gente & Negócios.

As bem-sucedidas corretoras Maria e Gesi foram escolhidas para ser a capa da revista Gente & Negócios da edição de julho e comemoraram em grande estilo em um coquetel especial no Midwest Grill de Saugus.

As sócias mineiras têm sido destaque na comunidade pelo bom desempenho da Century 21 North Shore e celebraram o sucesso nesta última terça-feira (25). O evento contou com a presença de convidados, dentre eles o diretor-chefe da revista, Cláudio Santos e amigos de longa-data e o Gringo da Viola, que carinhosamente homenageou as amigas com um pocket show que incluía músicas originais.

As irmãs exaltaram as boas relações que criaram através do trabalho e posaram para fotos, recebendo tributos pelo reconhecimento do exemplar papel como figuras do ramo imobiliário da comunidade.

Veja as fotos do evento…