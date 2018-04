REAL IDs em Massachusetts: O que não pode e o que pode!

“O novo requisito para provar a cidadania irá isolar ainda mais alguns imigrantes”.

O Registro de Veículos Automotivos de Massachusetts já está com o software atualizado é instalado para permitir que os escritórios emitam novos IDs REAL compatíveis com o governo federal. Os novos IDs estarão disponíveis no estado a partir de segunda-feira(26), mas não são obrigados ainda para voar nos EUA ou a entrar em um prédio federal até outubro de 2020.

A menos que a sua carteira de motorista de Massachusetts expire na segunda-feira, você não precisa se preocupar em obter uma nova ID imediatamente. Se você tiver uma carteira de motorista válida ou uma outra ID estadual ou federal, ela permanecerá válida até a data de expiração atual.

Você poderá voar com a carteira de motorista válida de Massachusetts até outubro de 2020, mas, após esse período, precisará de uma carteira de identidade real ou de um passaporte válido para embarcar em um voo mesmo em um voo doméstico. E lembre-se, você tem até 1º de outubro de 2020 para continuar voando com uma carteira de motorista padrão do estado de Massachusetts. A pergunta para algumas pessoas pode ser: O que é mais conveniente, carregando meu passaporte até mesmo para voos domésticos, ou obtendo o novo ID REAL e usando essa documentação para embarcar em voos domésticos, depois de outubro de 2020? (Passaportes válidos ainda serão necessários para viagens internacionais.)

Menores de 18 anos que voam domésticos com um acompanhante não precisarão de um ID REAL. Alguns defensores dos imigrantes dizem que o novo requisito para provar a cidadania ou a presença legal nos EUA irá isolar ainda mais alguns imigrantes, tanto documentados quanto não-documentados, que já estão vivendo com medo sob as prioridades de execução de deportação do presidente Trump.

Há também muita incerteza com programas temporários de imigração, como DACA e Temporary Protected Status, que podem levar a mais confusão. O que sabemos é que, se você não for cidadão dos EUA, há outros documentos que podem ser exibidos para provar que está no país legalmente, incluindo, entre outros: um passaporte estrangeiro válido com um visto dos EUA; um cartão de autorização de emprego; um cartão de residente permanente; um documento de viagem para refugiados; ou um documento de aprovação de asilo. Para mais infomações consulte os orgãos competentes.