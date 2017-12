Que azar! Caminhonete é roubada duas vezes no mesmo dia

Os investigadores estão analisando as imagens da câmera de segurança do posto para descobrir quem foram os ladrões.

Um casal canadense teve a caminhonete roubada duas vezes no mesmo dia. Haja azar. Aliás, quem disse que não existem crimes lá no Canadá? Tudo aconteceu no último domingo com Jade e Jesse Stephens, que vivem na cidade de Calgary.

Mais cedo, um bandido conseguiu forçar a porta e entrou na van da família para roubar o que tinha lá dentro. Depois, por volta das 12h30, o casal foi fazer compras e quando voltou, a Dodge Ram deles havia sido roubada.

Uma cópia da chave da caminhonete estava justamente dentro da van invadida. Assustados, os Stephens passaram a tarde trocando as fechaduras da casa temendo que o ladrão pudesse entrar lá.

Por volta das 20h, um vizinho alertou Jesse que viu as luzes da caminhonete em um beco, pertinho da casa onde o rapaz vive. Os dois foram até o local e encontraram a Dodge Ram com alguém dentro dela.

Jesse ligou para a polícia que pediu para ele não se aproximar do veículo, poir poderia ser perigoso.

A polícia mandou sete carros e um helicóptero e não encontrou ninguém dentro da caminhonete”, contou Jesse ao canal de TV Global News.

Segundo a polícia, a Dodge Ram foi usada no assalto a um posto de combustíveis e estava com o tanque cheio. O casal achou que iria dormir tranquilamente após os susto, mas algo esquisito ocorreu durante a noite. A caminhonete roubada de novo apenas uma hora após a polícia ter deixado o local.

A polícia encontrou o veículo na manhã de terça-feira. Mesmo assim, o casal está assustado, já que quem roubou a caminhonete possui todas as chaves da família. “Estou aterrorizada. Nós não dormimos nada de noite. Nós ficamos acordados a noite toda. Esse ladrão é tão corajoso que veio vir roubar um caminhão em plena luz do dia, dirigindo por Calgary e roubando gasolina, voltou às oito da noite e as duas da manhã, quando todos estavam dormindo”, disse Jade.

Os investigadores estão analisando as imagens da câmera de segurança do posto para descobrir quem foram os ladrões.