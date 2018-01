Programa dos Novos Empresários e Futuros Milionários faz sucesso em Boston!

Um programa para quem sabe aproveitar boas oportunidades conquista ouvintes e admiradores.

Ao vivo pela Emissora de Rádio WESX 1230am e pela Live do Facebook todas as segundas, terças e quartas de 8:00am às 9:00am e as quintas de 5:00pm às 6:00pm com apresentação de Eduardo Montelli e Junior.

O programa dos Novos Empresários e Futuros Milionários está no comando do experiente radialista Eduardo Montelli e do grande empresário Junior, proprietário da empresa The Best Auto Body.

A iniciativa de fazer este programa surgiu da vontade de criar um canal de comunicação com o objetivo de promover e estimular o empreendedorismo, levando informações úteis para a comunidade brasileira, em especial para quem tem, ou pretende ter seu próprio negócio.

A audiência do programa vem crescendo a cada dia, sempre com a participação dos ouvintes que ligam para mandar o seu recado e os convidados ilustres que marcam sua presença contribuindo com o seus conhecimentos e experiências.

“O ano de 2017 foi muito importante, com grandes desafios que proporcionaram muito aprendizado, e com certeza 2017 ficará marcado como o ano que este projeto virou realidade” disse Junior.

Você pode acompanhar o programa sintonizando na 1230am no seu rádio ou pelo Facebook: The Best Auto Body.