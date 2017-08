Prefeito de Boston participa de evento da comunidade

Álvaro Lima lança o livro“Brasileiros nos Estados Unidos” no consulado brasileiro em Boston.

Por Sara Santos

O prefeito de Boston Marty Walsh participou da cerimonia de lançamento do livro “Brasileiros nos Estados Unidos” de autoria do Diretor de Pesquisas da Prefeitura de Boston Álvaro Lima. O evento que aconteceu do dia 8 de agosto no Consulado Geral do Brasil em Boston recebeu a presença de representantes da comunidade brasileira, autoridades americanas.

O prefeito Marty Walsh é descendente de Irlandeses e em seu discurso relembrou as suas origens. Ele ressaltou o papel dos imigrantes e o desenvolvimento econômico no país. Marty Walsh também destacou a importância do trabalho do Álvaro que contribui para a sociedade americana e a comunidade brasileira.

O livro Brasileiros nos Estados é um trabalho desenvolvido a partir de uma parceria entre Álvaro Lima e Alanni de Castro que ao longo de mais de dois anos se empenharam na produção do resumo de informações sobre a imigração de brasileiros para os Estados Unidos. A obra contém dados estatísticos coletados em diversas fontes, além de relatos de vários brasileiros que viveram nos EUA e depois de anos decidiram regressar para o Brasil.

O registro de um conjunto de informações proporciona ao leitor conhecer o perfil histórico dos imigrantes brasileiros. Esses dados são a base para analise e o desenvolvimento de novos estudos. O conteúdo do livro é um suporte de orientação para a criação de estratégias nos diversos setores que auxiliam os imigrantes, segundo Álvaro Lima.

O evento também recebeu a presença de Salwa Smith uma das precursoras da estruturação do consulado brasileiro em Boston. Segundo Sailwa o trabalho de Álvaro Lima reflete o progresso e o avanço da comunidade brasileira na sociedade americana. Ela que durante anos trabalhou em prol da divulgação do Brasil, está radiante com a notoriedade que os brasileiros conquistaram em Boston. Salwa também enfatizou que a tendência é que a comunidade brasileira alcance mais visibilidade nos EUA devido ao trabalho que vem sendo desenvolvido com parcerias de diversos setores.

O deputado brasileiro Wilson Brandão que também é um historiador esteve prestigiando o evento, que marca o lançamento de uma obra que reflete o fluxo migratório de vários brasileiros. No cenário atual do Brasil muitas pessoas estão optando por tentar novas possibilidades em outros países entre eles os EUA. Com vários brasileiros chegando a Massachusetts a sugestão do Álvaro é que essas pessoas busquem agregar a comunidade brasileira para juntos continuarmos a progredir.

A Cônsul-Geral do Brasil em Boston, embaixadora Glivania M. Oliveira agradeceu a presença a presença de Marty Walsh e de todos que estavam presentes. Ela ainda completou seu discurso destacando a importância do trabalho do Álavro para a história da comunidade. Segundo Gilvania ele está sempre contribuindo no auxilio ao consulado e a comunidade brasileira.