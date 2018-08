Por que advogados representam imigrantes gratuitamente

Nos Estados Unidos, advogados, estudantes e profissionais do Direito estão se voluntariando para representar imigrantes presos por entrar sem documentos no país.

Dezenas de advogados, paralegais e estudantes de direito estão se voluntariando para ajudar as famílias imigrantes presas na tentativa do governo Trump de reduzir drasticamente o número de pessoas sem documentos que vivem nos Estados Undiso. Uma das maiores prioridades do movimento é ajudar as mais de 2.500 crianças separadas de seus pais e que estão na custódia do governo.

Mobilizadas pela American Bar Association, organizações sem fins lucrativos como Lawyers for Good Government, American Civil Liberties Union e American Immigration Lawyers Association, e grandes escritórios de advocacia, esses profissionais jurídicos prestam serviços “pro bono” de graça.

A American Bar Association incentiva todos os advogados a se voluntariar a fazer pelo menos 50 horas de serviço gratuito por ano. Os advogados podem usar esse tempo para representar os pobres nos tribunais ou ajudar instituições de caridade a tratar de questões legais. Eles também podem usar esse tempo para mudar as leis para melhor.

Alguns estados inda vão além. Em Nova York, por exemplo, os estudantes de direito devem passar 50 horas fazendo trabalhos voluntários antes de poderem ser admitidos na ordem.

Há uma boa razão para mandatos assim, já que a necessidade de ajuda legal gratuita vai muito além da atual crise de imigração.

O problema não é que não temos advogados suficientes. Com 1,3 milhão de advogados em todo o país, um para cada 245 americanos, os EUA são o país com mais advogados no planeta. No entanto, como geralmente custa cerca de US$ 100 -400 para contratar um, quatro quintos dos americanos pobres e até um quintos dos americanos de classe média com um problema legal civil não podem pagar um advogado.

As multidões de advogados que auxiliam imigrantes ao longo da fronteira e em todo o país são necessárias por outra razão, além da incapacidade de seus clientes pagarem.

Todos que estão nos EUA têm direito ao devido processo, independentemente do seu status de imigração. Mas, como a maioria dos casos de imigração de natureza civil e não criminal, os imigrantes sem documentos em processos de deportação não têm direito a um advogado.

O governo fornece aos imigrantes detidos alguma informação crucial através de um programa que quase foi eliminado na primavera de 2018. Mas esta assistência está aquém do que os requerentes de asilo e outras pessoas sem documentos precisam.

Assim, a única maneira pela quais muitas pessoas que tentam atravessar a fronteira sem documentos podem obter a representação legal de que precisam á quando advogados gratuitos e outros voluntários preenchem essa lacuna.