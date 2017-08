Polícia na captura de motoristas que dirigem sob a influência da maconha

Repressão à motorista que conduzem após consumir maconha.

Os residentes do Sudeste de Massachusetts podem esperar para ver mais patrulhas da polícia estadual nas rodovias, disseram as autoridades, depois de prometer uma repressão à motorista que conduzem após consumir maconha.

A polícia do estado disse que estavam aumentando o número de oficiais com treinamento especial para detectar os motoristas estão sob a influência do THC, o produto químico psicoativo na maconha. m obstáculo contínuo para a aplicação da lei é a falta de um teste científico confiável, semelhante a um teste de respiração para o álcool, para medir o comprometimento do THC.

Funcionários também revelaram uma campanha de mídia de educação pública voltada para adultos mais jovens que usam um toque humorístico para levar para casa os riscos associados com a condução de veículos com efeito da droga.

Um ponto de TV retrata um jovem, evidentemente apedrejado, repetidamente e futilmente tentando acender uma grade de gás sem um tanque de propano, sugerindo o quanto é perigoso, poderia ser a mesma situação se um homem tentasse dirigir para algum lugar para encher o tanque.

Arthur Kinsman, administrador regional da National Highway Traffic Safety Administration, disse que o objetivo não é “demonizar” o uso de maconha, mas mudar as percepções de que é mais seguro dirigir depois de usar maconha e do que depois de beber álcool.

“Este não é um filme de Cheech e Chong, onde todo mundo está meio sorrindo e dirigindo e todos estão descontraídos”, disse Kinsman, referindo-se a dupla popular da comédia de stoner da década de 1970.

Os eleitores de Massachusetts estavam entre aqueles em quatro estados que aprovaram questões de maconha recreativa em novembro passado, juntando quatro estados que o fizeram anteriormente.

Os motoristas que dominam a maconha demonstram tempos de reação mais lentos, sonolência e mais dificuldade em estimar o tempo e a distância, de acordo com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário.

Uma lei recentemente aprovada que faz revisões da lei de Massachusetts incluiu a criação de uma força-tarefa para estudar “todos os aspectos da capacidade da equipe de aplicação da lei para testar adequadamente os operadores com deficiência e prevenir a operação prejudicada de veículos motorizados”.