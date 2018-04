Polícia Federal investiga tráfico de pessoas para os Estados Unidos

Grupo também prometia trabalho a estrangeiros no Brasil.

A Polícia Federal (PF) fez nesta terça-feira uma operação contra o tráfico de pessoas para os Estados Unidos, México e Brasil. Batizada de Philoteus, a ação levou ao cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal.

Os envolvidos, de acordo com a PF, poderão responder por crimes de tráfico de pessoas, aliciamento com fins de imigração e falsificação de documento público. O grupo investigado prometia trabalho no Brasil e nos Estados Unidos a estrangeiros. Os interessados, vindos de outros países, aterrissavam no Brasil para a conexão entre aeronaves e, assim, não realizavam os procedimentos de imigração. Dentro de uma área restrita do aeroporto no Brasil, recebiam documentos e seguiam viagem até o México para uma outra troca de avião. O procedimento era possível porque os líderes do esquema se associaram a funcionários de companhia aérea e colaboradores terceirizados do Aeroporto Internacional de Sâo Paulo, em Guarulhos.

No México, no entanto, a conexão planejada com destino aos Estados Unidos não era feita. Os passageiros, então, ficavam no México e, posteriormente, imigravam ilegalmente para os Estados Unidos pela fronteira terrestre, por conta própria.

A operação contou com a cooperação de autoridades dos Estados Unidos e do México. A investigação começou em2015 após a tentativa frustrada de entrada no Brasil de um grupo de estrangeiros da Índia e do Bangladesh com documentos falsos.

De acordo com a Polícia Federal, há registros de que brasileiros fizeram o trajeto utilizando-se desse serviço.