Policia faz alerta sobre golpe de cheques

A policia de Boston faz um alerta sobre um golpe que está sendo aplicado através dos correios.

Por Sara Santos

A polícia está alertando as pessoas sobre uma nova farsa que envolve o correio. Cheques falsos foram enviados a dois moradores de Milton que entraram em contato com a polícia.

Após receberem um pacote dos correios que continha uma carta dizendo ter ganho uma experiência de “comprador secreto” da Kroger, os moradores suspeitaram da veracidade do conteúdo do pacote. No pacote estava um cheque de US $ 2.140,92 para ser usado para uma viagem de compras, mas a carta disse aos destinatários que eles tinham que depositar uma parte do dinheiro de volta em outras duas contas designadas. A polícia disse que cada residente percebeu que os cheques eram falsos e contatou a polícia sobre a farsa.

Além disso, a polícia disse que um dos moradores informou que recebeu uma ligação que aconselha o chamador a comprar cartões-presente antes de poderem receber um prêmio. Os números de telefone dessas chamadas originadas foram 876-561-0781 e 876-891-8552.