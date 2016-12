Polícia de Nova York se confunde e arromba carro para resgatar manequim

Um policial quebrou a janela traseira do carro, abriu a porta e descobriu que a mulher era um manequim com aparência de uma pessoa real.

Um policial de Nova York quebrou a janela de um carro para resgatar uma mulher que, na realidade, era um manequim com aparência realista. Segundo o jornal Times Union, uma pessoa avisou a polícia que havia uma idosa “morta pelo frio” dentro de um carro estacionado na cidade de Hudson, no Estado de Nova York, na sexta-feira (16).

Os policiais chegaram ao local e encontraram o que parecia ser uma mulher sentada no banco de passageiro dianteiro com uma máscara de oxigênio. m policial quebrou a janela traseira do carro, abriu a porta e descobriu que a mulher era um manequim com aparência de uma pessoa real.

O dono do carro chegou em seguida e disse que utilizava o manequim em seu trabalho como vendedor de materiais para treinamento médico. Segundo a polícia, o dono estava “incrédulo” pelo fato de ter a janela do carro quebrada para “salvar” o manequim. Hoje em dia com toda a tecnologia a disposição dos artistas a arte se encontra com o perfeccionismo e realmente confundem até mesmo os mais experientes e bem treinados policias americanos.