Polícia de Miami mata homem armado perto de aeroporto

Suspeito carregava um fuzil AK47.

Um homem armado com um fuzil AK 47 abriu fogo contra vários agentes da polícia, o caso aconteceu no dua 20 de setembro, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Miami.

O atirador morreu durante um confronto com a polícia. As autoridades disseram o incidente se deu na intersecção da rua 7 com a avenida 72. De acordo com a polícia, o sujeito, cuja identidade não foi identificada, foi morto quando “disparava contra os oficiais enquanto tentava fugir” do local.

O porta-voz da polícia do condado, Alvaro Zabaleta, informou que nenhum agente se feriu durante a operação policial.