Policia americana prende 30 imigrantes ilegais na fronteira

Imigrantes são presos tentando entrar nos Estados Unidos por um túnel no México.

Por Sara Santos



Agentes da polícia de imigração prenderam ontem, 26 de agosto, 30 imigrantes ilegais suspeitos de atravessar a fronteira do Sul da Califórnia através de um túnel que liga o México com a cidade de São Diego. Os presos são 23 cidadãos chineses e sete mexicanos.

“Os agentes procuraram a área e descobriram uma abertura grosseira no chão com uma escada dentro e determinou que era um túnel de contrabando. A saída do túnel está localizada ao norte da cerca secundária nas proximidades do porto de entrada de Otay Mesa” Informou as autoridades. Disse em um comunicado.

As autoridades levaram os imigrantes à prisão preventiva para interrogatório. A policia americana esta em contato com as autoridades mexicanas para coordenarem uma investigação, pois tem aumentado o número de pessoas que utilizam os tuneis para atravessar a fronteira. As autoridades acreditam que o túnel é uma extensão de um túnel incompleto previamente encontrado por autoridades mexicanas.

Os túneis subterrâneos não são nada novos, disseram agentes de fronteira. “Enquanto os túneis subterrâneos não são uma nova ocorrência ao longo da fronteira México-Califórnia, eles são mais comumente utilizados por organizações criminosas transnacionais para contrabandear narcóticos”, disse um oficial. Alguns dos imigrantes tentaram voltar para o túnel, mas não conseguiram, pois a policia reforçou a segurança na região e está em buscas de novas pistas. As autoridades acreditam na possibilidade da existência de outros tuneis que podem estar sendo utilizados por criminosos para o tráfico de drogas e de pessoas.