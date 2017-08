Polícia americana erra endereço de mandado e mata inocente

‘Segundo a versão dos oficiais envolvidos no incidente, ele teria chegado à porta apontando uma arma e não teria abaixado quando ordenado.

Autoridades americanas estão investigando o caso de um homem do estado de Mississipi que foi morto a tiros após a polícia errar a casa onde deveria cumprir um mandado.

Ismael Lopez foi morto em casa, em Southaven. De acordo com a CNN, uma mulher nas proximidades chamou a polícia para denunciar uma agressão contra Samuel Pearman, que morava do outro lado da rua. A polícia e o advogado contratado pela família do homem dão versões diferentes sobre o que teria acontecido.

Segundo a versão dos oficiais envolvidos no incidente, ele teria chegado à porta apontando uma arma e não teria abaixado quando ordenado. Já Murray Wells, defensor da família, diz que a polícia disparou pela porta da casa, matando o homem, que estava desarmado no momento da abordagem. A mulher dele negou ter ouvido qualquer ordem para que ele largasse a arma.