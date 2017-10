Plateia vai ao delírio do riso com os comediantes Léo Lins e Murilo Couto

“São eles que nos ajudam a entender o mundo fazendo piadas de tudo”

Da Redação

Meu amigo “Nunca na historia deste país” Eu quero dizer, desta comunidade, houve um desejo de rir tanto. Parece que os comediantes estão com o cardápio variado no humor e o mundo se desmoronando em torno de nós, cada assunto ou noticia tem uma percepção diferente para o humorista.

Com um humor inteligente Leo Lins e Murilo Couto levaram o público ao delírio no último domingo(15) com o show de Stand Up no Wonderland Ballroom em Revere, MA. A turnê passou por Miami, Orlando e Boston com uma visita relâmpago e de volta ao Brasil para gravação no programa The Noite com Danilo Gentili pela SBT. Esta é a nova geração de comediantes que vem com toda a irreverência e alegria para irradiar e trazer diversão. Murileo como são chamados estão trabalhando juntos há três anos nas gravações e escrevendo o próprio material para o programa de TV e shows.

São eles que nos ajudam a entender o mundo fazendo piadas de tudo e colocando de uma maneira simples os fatos para entendemos os acontecimentos ao nosso redor com alguma leviandade.

Tanto Leo Lins como Murilo Couto elaboram suas rotinas de Stand Up e escrevem seu próprio material de maneira bem diferente, resumindo as suas estéticas, Leo Lins no estilo Bullyng Arte com sabedoria e Murilo Couto no auto-depreciativo e muito espirituoso. A Turnê foi elaborada pela BeeWorks Productions / lolbrazil.com e em Boston com produção da Mr.Groove Productions pelo empresário Carlos Henrique Alves e Cláudio Santos.