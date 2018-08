‘Planeta Brasil’ e ‘Globo Notícia Américas’ em clima de contagem regressiva para o BR Day New York

Fernanda Pontes acompanha encontro com influenciadores e caravaneiros de Massachusetts, enquanto Mila Burns traz os detalhes do show que acontece na Sexta Avenida.

Faltam 9 dias para a festa verde e amarela em Nova York e no clima de esquenta para a 34a edição do BR Day, o ‘Planeta Brasil’ e o ‘Globo Notícia Américas’ prepararam uma cobertura especial. Sob o comando de Ana Furtado, o evento que acontece no domingo, 2 de setembro, contará com shows inéditos da dupla sertaneja Matheus & Kauan; da jovem cantora Eduarda Brasil; Os Paralamas do Sucesso; e de Dennis, que se apresenta com os convidados especiais Toni Garrido e MC Koringa.

Para mostrar a grande mobilização que envolve o evento, o ‘Planeta Brasil’ deste sábado, dia 24, acompanha o encontro organizado em Boston pela produção do show com formadores de opinião e caravaneiros. É de Massachusetts que, ano após ano, sai um grande fluxo de caravanas a caminho da festa. O ‘Planeta’ também mostra que esse é um momento de celebração e diálogo, para que o BR Day esteja sempre em sintonia com o público. No mesmo dia, Fernanda Pontes conhece a região de Cape Cod, na companhia da relações públicas Jordana Luchetti e do caravaneiro Ruyter Neves, que há mais de 17 anos organiza grupos para acompanhar a celebração na Sexta Avenida.

No domingo, dia 25, o ‘Globo Notícia Américas’ convida os brasileiros que vivem no país para a fazerem parte do BR Day 2018, destacando as atrações deste ano. A reportagem traz ainda imagens de edições passadas do evento, para relembrar os melhores momentos da festa e entrar no clima para o dia 2 de setembro.

A cobertura do evento se estende no dia do show, quando Mila Burns fará entradas ao vivo, direto da Avenida, para mostrar a emoção do grande encontro no ‘Boletim Globo Notícia Américas’. Enquanto isso, nos bastidores, Erik Marmo e Fernanda Pontes irão interagir com Ana Furtado pelo telão, para que o público tenha acesso a todos os ângulos do show. O BR Day terá transmissão ao vivo, via streaming, pelo perfil da Globo internacional nas redes sociais. Já no sábado seguinte, dia 8, o canal exibe um especial com os melhores momentos do show. O BR Day New York acontece no sábado, 2 de setembro, a partir das 11h30, na Sexta Avenida.