Os murais de Boston enviam mensagem de amor aos imigrantes novos e antigos

Os murais, que começaram a surgir neste verão, destacam os imigrantes da vida real de Boston de gerações passadas e recentes.

Um mural apresenta um casal russo que fundou um império de loja de licores local com um homem dominicano que possui uma loja de reparo eletrônico. Outro representa um proprietário italiano da empresa de restauração e um ativista da comunidade mexicana.

As obras de arte também incluem uma citação traduzida para espanhol, italiano, iídiche e outras línguas: “Você sempre será bem-vindo na cidade de Boston”.

“É uma mensagem muito poderosa de boas-vindas”, diz Verônica Robles, a recente imigrante mexicana que aparece em um dos murais. “Isso faz as pessoas se sentirem seguras e apreciadas. Mais do que nunca, essa é uma mensagem importante para colocar lá”.

Katherine Copeland, que trabalha no Gabinete do Prefeito para Avivamento de Imigrantes e ajudou a desenvolver o projeto, diz que foi inspirado em #ToImmigrantsWithLove, uma campanha de mídia social iniciada por organizações sem fins lucrativos, Definir Americano e eu Sou um imigrante para mostrar solidariedade com imigrantes em todo o país.

“Foi o que realmente provocou a idéia”, disse Copeland. “Queríamos levar essa mensagem um passo adiante, mas mais específica para Boston”.

O primeiro dos três murais foram concluídos este verão pelo Mural Crew do prefeito, um programa de longa duração que paga estudantes do ensino médio para completar a arte pública em toda a cidade.

Localizado ao lado do Atlas Wines and Liquors no bairro Roslindale da cidade, o mural de cores vivas apresenta Louis e Beatrice White, o casal russo que fundou a empresa na década de 1930 após a revogação da Proibição.

Ao lado deles está Alex Castillo, nativo da República Dominicana e proprietário da Digitech Electronic Solutions, uma loja de reparo de eletrônicos nas proximidades. Em outro lado da cidade de East Boston, um segundo mural localizado ao lado de um escritório de dentista retrata Carmello Scire, um imigrante italiano da década de 1930 que fundou uma empresa de restauração de longa duração, agora conhecida como Delicatessen e Catering da Sammy Carlo. O derby Hat-vestindo Scire é juntado no mural por um sombrero que veste Robles, que chegou a Boston em 2000 e fundou o Centro Cultural Verônica Robles para promover dança e cultura latino-americana.

O terceiro mural, localizado sob um viaduto ao longo da ciclovia de East Boston, destaca as avós imigrantes e desenha das fotos que os residentes apresentaram de suas próprias avós.

Heidi Schork, diretor da Mural Crew da cidade, diz que os murais devem evocar a evolução de cada bairro. Roslindale, por exemplo, já foi um centro próspero da população judaica da cidade e tornou-se cada vez mais latino, disse ela. E East Boston foi uma vez fortemente italiano, mas hoje é um centro da comunidade centro-americana do estado.

“Queremos que as pessoas abracem os imigrantes de hoje da mesma forma que abraçam seus próprios antepassados”, disse Celina Barrios-Millner, uma colega da Prefeitura para o Avivamento dos Imigrantes. “Nós só queremos fazer essa conexão porque é uma cidade imigrante”.

Fonte AP