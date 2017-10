Obamacare abre inscrições para 2018 começa em 1 de Novembro

Inscrições para o Obamacare começam a partir de 01 de Novembro.

Por Sara Santos

A partir do dia 01 de Novembro até o dia 15 de Dezembro estarão abertas as inscrições para o plano de saúde. O programa foi criado durante a gestão do presidente Obama para atender as pessoas que não tem condições de pagar por plano de saúde. O Affordable Care Act (ACA), popularmente conhecido como Obamacare.

O programa de plano de saúde gratuito só pode ser feito por quem está legalizado no país. Se a pessoa perder o prazo de inscrição, só poderá se inscrever se tiver um motivo específico ou justificado. Os indivíduo que não se inscrever no programa paga multa se não tiver nenhum plano de saúde.

A multa será descontada da restituição do imposto de renda. Os interessados em se escrever deve ligar para o sistema de mercados de compras (Marketplace) através do telefone 800-318-2596, no website www.healthcare.gov, via Correio ou consultar um agente de seguro especializado e treinado para passar as orientações para o requerente escolher o plano, ajudar junto ao governo em casos burocráticos, ou junto à companhia de seguro na hora de uma necessidade médica.

Em sua campanha Trump fez a promessa de descartar o Obamacare, mas até o momento não fez nenhuma alteração no programa. Ele tem encontrado dificuldades em entrar em um acordo com os republicanos do Congresso, que não encontram uma alternativa para revogar e substituir a lei de saúde criada pelo governo anterior.