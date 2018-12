O Rio steakhouse em Plymonth oferece o melhor rodízio da região junto com buffet completo

Churrascaria brasileira se consagra como uma das melhores do South Shore.

A historia dos sócios Vagmar Stoffel e Robiano Aguiar é o retrato do sonho americano.Chegados à America em 2002, os dois amigos trabalharam duro nas mais diversas profissões, como landscaping, pintura, construção, limpeza, delivery e outras mais, mas sempre com o pensamento focado em um dia abrir o seu próprio negocio. No ano de 2009 surgiu uma grande oportunidade.

O ramo de construção estava muito ruim devido à crise imobiliária deflagrada em 2008 e era exatamente onde os amigos trabalhavam. Um restaurante em Quincy, onde o cunhado de Vagmar tinha uma sociedade, não estava indo muito bem. Foi ai o inicio de uma historia de sucesso.

Os amigos foram chamados para comprar parte da sociedade e assim fizeram. Começaram por mudar totalmente o foco e a estratégia de marketing e a partir dai o restaurante teve o nome mudado para RIO STEAKHOUSE. Novos valores foram agregados, o ambiente foi totalmente inovado e foi introduzido no restaurante o sistema de rodízio, que se trata de uma variação brasileira em oferecer carnes selecionadas de mesa em mesa para que o cliente escolha.

Um grande e variado buffet de saladas e comidas típicas brasileiras foi colocado em meio ao salão para que o cliente se servisse juntamente com o rodízio. Esse foi o maior trunfo que, agregado ao marketing feito junto à comunidade americana, fez com que o restaurante aumentasse suas vendas de maneira muita significativa. Mas por motivos contratuais do imóvel, o restaurante foi vendido e em 2011 reaberto com o mesmo nome na cidade de Plymouth, onde está atualmente localizado.

Especializado no autentico churrasco brasileiro e fornecedor de uma qualidade impecável no atendimento, o restaurante Rio Steakhouse agrada de forma incontestável sua seleta clientela, que vem para apreciar não só a variedade do salad bar, como nosso tradicional feijão tropeiro e feijoada, além de contar com uma variadíssima carta de vinhos e cervejas.

Os sócios Vagmar e Robiano mais conhecido como Bill são mais do que parceiros são grandes amigos que se uniram para que o Rio Steakhouse fosse consagrado como o melhor Restaurante de Plymouth (MA). Sempre atentos às variações e novidades que surgem no mercado, continuamente se aprimoram para fazer dessa casa uma receita de sucesso. E conseguiram! Recebendo as melhores recomendações da mídia, inclusive pelo maior jornal do estado de Massachussets o Boston Globe, o Rio Steakhouse se consagra Top of Mind.

Saiba mais: Esta localizado na 318 Court St – Plymouth – MA – Funciona de Domingo a Quinta-Feira de 11:00 am as 8:00pm e as Sextas-feiras e Sabados.