O presidente Trump pode tomar uma decisão em breve sobre estender ou eliminar o DACA

O Grupo Mulher Brasileira está acompanhando bem de perto o noticiário sobre a provável intenção do Governo de acabar com o programa DACA.

Por Heloísa Galvão

No momento, nós não estamos fazendo novas aplicações, mas estamos renovando o DACA e aconselhamos os estudantes que têm o programa para observarem a data de vencimento da permissão de trabalho e terem cuidado para que não expire.

O DACA foi criado em 2012 pelo presidente Obama para dar status temporário para estudantes que foram trazidos para os Estados Unidos ainda pequenos. Cerca de 800 mil estudantes estão inscritos no programa, quase 8 mil em Massachusetts.

O GMB tem ajudado os estudantes a requerer DACA desde agosto de 2012 e ajudado com a renovação. Embora nós estejamos bastante preocupadas com a possibilidade do governo federal acabar com o programa, incentivamos a comunidade a lutar contra esta ameaça.

Principalmente quem tem documento deve falar por aqueles que se sentem fragilizados e ameaçados e têm medo de se expressar. O Grupo Mulher Brasileira defende a decisão do juiz Orlando Garcia, de San Antônio, que suspendeu temporariamente o projeto de lei SB4 que entraria em vigor neste primeiro de setembro no Texas, permitindo que a polícia trabalhe com agentes de imigração. Os policiais teriam direito de checar status imigratório de qualquer pessoa.

Nós estamos solidárias com o povo do Texas que passa por situação de catástrofe. Não é hora de o governo colocar em vigor lei draconiana que empurra mais ainda as pessoas para a invisibilidade e coloca em risco a vida humana.