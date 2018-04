O presidente Trump anuncia que construção do muro começará “imediatamente”

O presidente havia pedido US$ 25 bilhões para a construção do muro, mas o Congresso deu apenas US$ 1,6 bilhão.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump usou sua conta no Twitter para contar que a construção do Muro na fronteira com México irá começar “imediatamente”. O orçamento norte-americano foi aprovado e destina US$ 1,6 bilhão para o projeto de Trump.

Donald Trump afirmou neste domingo (25) que a construção do muro fronteiriço com o México começará “imediatamente”, depois que o Congresso norte-americano aprovou na sexta-feira (23) uma verba de US$ 1,6 bilhão destinada para isso; “Pode-se fazer muito com o US$ 1,6 bilhão outorgado para construir o muro fronteiriço. É só um pagamento inicial. O trabalho começará imediatamente”, disse Trump em sua conta oficial do Twitter Sua maior promessa de campanha começa a ganhar forma agora. O presidente havia pedido US$ 25 bilhões para a construção do muro, mas o Congresso não consentiu. Ainda assim, ele frisou que o restante do dinheiro vai chegar.

Trump ainda fez questão de lembrar aos eleitores que no projeto do orçamento, que foi aprovado por ele na última sexta-feira, (23), os congressistas democratas não conseguiram colocar nenhuma cláusula sobre o DACA, o projeto que protege os imigrantes que vivem no país. Além do muro, Donald Trump terá que usar parte dessa verba para a manutenção de uma cerca fronteiriça que já existe e opera entre San Diego e Marijuana.