O melhor lugar para se tomar um bom Café é no Sofá Café

Framigham ganha um lugar especial, para uma boa prosa com os amigos e este lugar se chama: Sofá Café.

Por; Claudia Abreu Leite

Ambiente aconchegante e acolhedor….

Ambiente com cheiro de café no ar e aromas diferentes…. e muita prosa no sofá.

Assim surgiu a ideia e o conceito era simples: criar uma cafeteria com cafés especiais e servi-los em um ambiente que lembrasse o sofá de casa.

O Sofá Café nasceu em 2011, da ideia fixa de um engenheiro florestal que não conseguia passar um dia sem sua dose de cafeína.

Para que isso desse certo, ele trocou as pesquisas de campo em conservação da natureza para estudar os métodos de preparo de bebidas de café. Para este projeto audacioso, ele buscou no Brasil os melhores especialistas no assunto, formou-se barista e viajou pelo mundo inteiro para poder aperfeiçoar seus conhecimentos. Aprendeu a fazer todos os tipos de café, inventou receitas novas e inovou.

Como a paixão pelos brasileiros pelo café é grande, ele fez sucesso com o seu jeito diferente de servir o café para os seus clientes. Ganhou prêmios, virou manchete em todos os veículos de comunicação e acabou abrindo novas cafeterias no Brasil.

O Sofá Café é hoje considerada uma das melhores cafeterias de São Paulo, onde você vai mergulhar no mundo dos cafés especiais.

Sofá café agora é considerado um dos melhores cafés do Brasil, com uma rede de 4 lojas na maior cidade metropolitana – São Paulo e 1 loja no Rio de Janeiro e um dos melhores cafés premiado pela revista Veja em 2013/2014 e a melhor loja de café no Rio de Janeiro, em 2016.

Em 2014, parceiros do sofá Café entraram em um dos mercados de maior consumo de café: Estados Unidos. Eles abriram sua primeira loja em Boston na famosa Rua Newbury e a loja se mudou para a cidade de Framingham MA, onde hoje tem uma enorme comunidade brasileira.

Com certeza, a nova loja de Framigham vai agradar a todos com este novo conceito de saborear um bom café e o melhor de tudo, aconchegado num confortável sofá.

O que faz Sofá Café tão interessante é a sua maneira especial de servir café em métodos de fermentação e sua linha de especialidades de sabores, tais como: Affogato (café expresso, sorvete de baunilha + chantilly), Cult (café + leite + Nutella baileys desnatadeira do café), Ventura (café gelado + limão + açúcar).

Se você está em uma das lojas no exterior ou em Framingham MA, você vai experimentar e mergulhar no mundo dos cafés especiais e ser espantado pelo entendimento de que o café não deve ser preto ou amargo e ele deve ser degustado e apreciado pelo seu inigualável sabor.