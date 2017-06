O Gringo da Viola tem lotação máxima no Hard Rock Cafe em Boston

No show denominado ‘Joe and Friends’, Joe Nicholson empolgou o público presente.

Da Redação:

No sábado (10) Joe Nicholson, o Gringo da Viola lotou a renomada casa de shows Hard Rock Cafe de Boston, no Faneuil Hall e animou o público, que dançava alegremente.

Na apresentação denominada ‘Joe and Friends’, o Gringo dividiu palco com os músicos Jason Anick, violinista renomado, a gaitista Sarah Messias, o clarinetista Roberto Arini e os vocalistas Chris Baxter e Erin McKenna e arrancou aplausos empolgados dos presentes.

Joe embalou a platéia, que cantava junto e dançava animada do início ao fim. Nas redes sociais, os espectadores elogiavam os artistas e a produção com entusiasmo. Na apresentação, Joe celebrou os 100 anos da primeira gravação de um samba e, bradou um ‘fora Temer e fora Trump’ e fez o público gargalhar com algumas histórias como quando estava aprendendo português e confundiu as palavras enquanto pedia por água de ‘cocô’ ao tentar solicitar uma água de coco.

O rapaz, que disse ter se apaixonado pela música, cultura e o joie de vivre brasileiro, levou o público ao êxtase e certamente ganhou nossos corações.

Créditos: Fotos Alan Fonseca