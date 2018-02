O documentário “Epidemia de Cores” em exibição para toda comunidade

Dia 02 de Março de na sexta-feira, às 7pm no Espaço Diga aí que fica na 151 Pearl St. Boston.

Por Sara Santos

Digaaí em parceria com Brazilian Women’s Group – Grupo Mulher Brasileira e Consulado-Geracm todos para assistir o documentário “Epidemia de Cores”, de Mário Eugênio Saretta Poglia.

Com direção do antropólogo Mário Eugênio Saretta Poglia, Epidemia de Cores acompanha o trabalho realizado na Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, na qual os internos realizam trabalhos em pintura, escultura, bordado e escrita criativa.

A oficina foi criada 1990, inspirada na revolucionária iniciativa da médica psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que, nos anos 1940, apresentou em um hospital psiquiátrico do Rio de Janeiro essa forma de tratamento humanizado em contraponto a métodos violentos como eletrochoques e lobotomia.

Saretta conhece bem o trabalho feito no São Pedro, onde realizou diferentes pesquisas e trabalhos acadêmicos. Para realizar o documentário, ele captou imagens e realizou entrevistas ao longo de dois anos com pacientes, funcionários e voluntários que colaboram com a instituição.

Essa proximidade e intimidade se reflete na abordagem delicada e respeitosa com que apresenta tanto os dramas de quem rompeu, alguns bruscamente, os laços com a sociedade, encarando junto ao desajuste mental históricos de carência e abandono, quanto a abnegada dedicação daqueles que os acompanham na rotina da expressão criativa – que é, como demonstrou Nise da Silveira, um eficaz canal de comunicação e reconexão desses pacientes com a vida que cerca.