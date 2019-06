O Centro do Trabalhor Brasileiro Lidera campanha para Driver’s License in Mass

Uma Lei Relativa Ao Trabalho e à Mobilidade Familiar H.3012 (Deputadas: Farley-Bouvier and Barber) and S.2061 (Senado;r Crighton).

Este projeto de lei permitirá que todos os residentes estaduais qualificados solicitem uma carteira de habilitação padrão em Massachusetts, independentemente do status imigratório, ao mesmo tempo em que manterá nossa Commonwealth em total conformidade com os requisitos do ID REAL.

Os imigrantes que atualmente estão impedidos de dirigir são uma parte vital do tecido social e econômico de Massachusetts. Estima-se que 255.000 imigrantes indocumentados viviam em Massachusetts a partir de 2016 – cerca de um quinto da população imigrante. Muitos vivem em famílias de status misto; cerca de 1 em cada 20 crianças cidadãs dos EUA em nossa Comunidade vivem com pelo menos um membro da família sem documentos. Em 2016, os imigrantes indocumentados contribuíram com US $ 8,8 bilhões para a economia de Massachusetts e pagaram US $ 184,6 milhões em impostos estaduais e municipais.

O Registro de Veículos Automotores está bem equipado para lidar com uma expansão na qualificação da carteira de motorista. O RMV já lida com uma ampla gama de candidatos a carteiras de motorista e cartões de identificação, incluindo não-cidadãos com diferentes status de imigratório e documentação e motoristas adolescentes que ainda não tenham idade para votar. Para maiores informações

Há um apoio bipartidário para a legislação de carteira de motorista nos Estados Unidos. O Distrito de Colúmbia já permite aos residentes o direito de solicitar carteiras de motorista independentemente do status de imigração, incluindo nossos vizinhos Vermont e Connecticut. Nova Jersey e Nova York também estão considerando a legislação. Mesmo os governadores republicanos – em Utah, Nevada e Novo México – assinaram leis para conferir privilégios de condução para todos, independentemente do status de imigratório. Este trabalho esta sendo liderado pelo o centro do trabalhador brasileiro e sindicato 32BJ e apoiado por mais de 50 organizações e grupos comunitários.

Para mais informações e apoiar esta companha ligue para o Centro do Trabalhador Brasileiro, Allston MA, (617) 783-8001 ou info@braziliancenter.org