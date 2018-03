Nor’easter: Tempestade pode trazer até dois pés de neve para a grande Boston

Uma nevasca é esperada nesta terça-feira(13), a tempestade nor’easter vem para toda a Massachusetts, com ventos fortes e trazendo até 2 pés de neve para uma região já cansada de neve após duas outras tempestades nas últimas duas semanas.

Na grande Boston, esperam-se 12 a 18 polegadas de neve. “Estamos nos preparando para uma grande tempestade”, disse o prefeito Martin J. Walsh.

Walsh disse que as escolas e outras instalações da cidade ficarão fechadas na terça-feira(13), e os trabalhadores do setor públicos das cidades receberam o dia de folga, exceto o pessoal da emergência. Ele também incentivou os empregadores privados a deixar seus trabalhadores permanecerem em casa

Com os meteorologistas advertindo sobre “condições de transito quase impossíveis” para a viagem da manhã de terça-feira, Walsh pediu que as pessoas ficassem fora das estradas e peguem o transporte público, se necessário.

As piores condições são esperadas nas áreas costeiras do norte e sul da cidade, em Cape Cod e nas ilhas, e em áreas do sudeste de Massachusetts, onde a neve pesada e os ventos fortes são esperados, uma mistura perigosa.

A tempestade de neve irá durar por um período de três horas ou mais, com ventos soprando a 35 milhas por hora ou mais. A tempestade esta acompanhada de fortes ventos que reduz a visibilidade com frequência a menos de um quarto de milha, de acordo com o serviço meteorológico. Os ventos nas áreas costeiras podem atingir 65 milhas por hora durante esta tempestade, disseram meteorologistas.

Centenas de escolas anunciaram que estarão fechados na terça-feira(13). Fique ligado nas mudanças de horários e mudança de rotas dos MBTA.

Os trens e ônibus devem funcionar em um “cronograma extremamente reduzido”, disseram funcionários do Departamento de Transportes de Massachusetts.

As linhas laranja, verde, vermelho e azul correrão com sete a dez minutos entre um trem e outro, disseram autoridades, e os ônibus também estarão funcionando o dia todo, porém com cronograma reduzido, procure mais informações no site www.mbta.com

O MassDOT também incentivou os motoristas a limpar toda a neve de seus carros, a deixar espaço suficiente do carro a sua frente para parar e usarem seus freios cuidadosamente.

O estado tem milhares de equipamentos disponíveis para a tempestade, incluindo mais de 2.000 Plaws para retirar a neve das estradas e ruas, disseram autoridades. Em Boston, Walsh disse que a cidade terá 700 equipamentos operando durante a tempestade.