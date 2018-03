Anitta chora após se apresentar na Florida em premiação latina

Brasileira subiu ao palco do Lo Nuestro 2018 para se apresentar com o colombiano J Balvin.

Após investir toda energia em seu lançamento no mercado internacional, Anitta colhe os frutos que plantou. Na quinta-feira (22), a brasileira se emocionou após subir ao palco do Lo Nuestro 2018, premiação organizada pelo canal Univision que celebra a música latina, em Miami.

Aplaudida pelo público, Anitta subiu protagonizou dois momentos da noite. No primeiro, fez uma participação especial durante a performance da música Machika, com J Balvin e Jeon Arvani, lançada no início de 2018. Ela apareceu no meio da performance, sentada em um trono e cantando em espanhol. Mais tarde, Anitta subiu ao palco pela segunda vez e sensualizou ao som de Downtown, música que também foi gravada em parceria com Balvin, porém lançada em meio ao projeto Check-Mate, em novembro de 2017.

No Instagram, ela não conseguiu conter a emoção e foi às lágrimas ao falar da performance. Pelo recurso stories, Anitta fez agradecimentos em espanhol, inglês e português. ‘’Obrigada, gente. Que bom. Eu estou muito feliz, gente. É o dia mais feliz da minha vida. Não dá para acreditar no que aconteceu. Chegar aqui e todo mundo sabendo quem eu era e qual era minha música. O melhor dia da minha vida. Obrigado todo mundo’’.

O marido da cantora, Thigao Magalhães, esteve presente na premiação e acompanhou de pertinho o show de Anitta. Pelo Twitter, o empresário carioca destacou o trabalho da esposa: ‘’É lindo ver o que você conquistou. Só você sabe o quanto foi difícil chegar até aqui. Que sua trajetória árdua sirva de inspiração para todas as pessoas que buscam superação. Parabéns para a mulher mais determinada que eu já conheci. Você é uma aula diária. Te amo’’.

Anitta esbanjou sensualidade e estilo durante sua passagem pela prêmiação. Para o tapete vermelho, ela escolheu um vestido da marca Gucci avaliado em R$ 9,5 mil. No palco, ela vestiu Le Lis Blanc e abusou da transparência. Após a premiação, Anitta seguiu para a boate Liv, também em Miami, onde realizou seu primeiro show internacional. Os ingressos para a apresentação estavam esgotados.