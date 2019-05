Neymar Jr se emociona ao conhecer Will Smith: ‘’Não esperava’’

Jogador se encontrou com ídolo de Hollywood e não segurou a emoção.

A essa altura da carreira, Neymar Jr ainda se surpreende e se emociona ao realizar sonhos.

O jogador publicou uma foto e um vídeo mostrando seu encontro com o ator americano Will Smith. No vídeo, Neymar está distraído no celular quando Will entra no local e ele claramente se assusta. “Um dos melhores dias da minha vida! Bom te ver, cara. Will Smith, você é o melhor”, Neymar legendou o momento.

Seguidores parabenizaram Neymar pelo momento, inclusive vários famosos. David Brazil, amigo do jogador, escreveu: “Que máximo!”. Alvaro Costa comentou: “O melhor de tudo é a sua reação quando vê ele”, e Neymar respondeu: “Não esperava”.

A imagem, postada na manhã desta quarta-feira (8), teve quase 500 mil curtidas em menos de 20 minutos.

Passenado em Pair: No fim de abril, o filho de Neymar Jr com Carol Dantas, Davi Lucca mostrou sua forte afinidade com a tia Rafaella Santos, irmã do craque.

Em clique publicado no Instagram do menino, os dois aparecem juntinhos passeando pelas ruas de Paris, cidade onde reside o jogador do PSG.